Зюганов сбежал от журналистов после заседания ЦИК по Грудинину

Представители коммунистической партии не стали комментировать, кому теперь может достаться освободившийся мандат КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов не стал отвечать на вопросы журналистов и спешно покинул заседание Центральной избирательной комиссии, которая отказала в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину. При этом соратники лидера коммунистов мешали прессе следовать за главой КПРФ.

Примечательно, что перед заседанием ЦИК Геннадий Зюганов отказался отвечать на вопросы Лайфа относительно Павла Грудинина. Помощники лидера КПРФ заявляли, что общение с журналистами и ответы на вопросы будут только после заседания ЦИК.