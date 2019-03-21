Госдума в I чтении приняла закон об "ипотечных каникулах"

Получить отсрочку или уменьшение размера выплаты могут те, кто, к примеру, потерял работу или кормильца.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон об "ипотечных каникулах" для заёмщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Документ был внесён группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

В документе также значится список "трудных жизненных ситуаций". Так, на отсрочку в полгода или уменьшение размера выплаты могут претендовать те, кто потерял работу, получил инвалидность первой и второй групп, потерял кормильца. Кроме того, рассчитывать на "ипотечные каникулы" могут из-за временной нетрудоспособности в течение двух месяцев, а также в том случае, если семейный доход супругов снизился более чем на 30 процентов.

Предложено также отменить обязательное нотариальное заверение ипотечных договоров на жильё, которое находится в долевой собственности. Как отмечается, это может сократить сроки оформления кредита и снизить затраты.

Напомним, в январе 2019 года в Центробанке заявили, что некоторым категориям россиян могут разрешить "ипотечные каникулы". Президент России Владимир Путин назвал такие "каникулы" вполне реализуемой мерой, после чего во время Послания Федеральному собранию предложил предусмотреть "ипотечные каникулы" для граждан, лишившихся дохода.