Польшу за отказ приглашать РФ на памятные мероприятия сравнили с шакалами Европы

Варшава отказалась приглашать представителей Москвы на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, сославшись на нарушение международного права со стороны СССР.

Польша неоднократно в 20 веке нарушала международное право. В частности, участвовала в разделе Чехословакии совместно с гитлеровской Германией. Однако Варшава по этому поводу как-то особенно не переживает, отметил в разговоре с Лайфом член Центрального совета Российского военно-исторического общества, политолог и журналист Армен Гаспарян.

Он добавил, что к нарушению международного права можно запросто отнести и уничтожение и разграбление храмов русской православной церкви на территории Польши в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века. Потому формулировка о нарушении международного права, которое якобы допустил СССР в отношении Польши, не может считаться поводом для отказа приглашать на столь важное мероприятие страну, которая разгромила нацистскую Германию.

— Знаете, есть ещё такое понятие — государство-нищеброд. Черчилль их называл ещё такими шакалами Европы, им надо всё время показывать себя униженными и оскорблёнными. Для этого, конечно, нужен именно 1939 год, и конкретно — август–сентябрь. Потому что это заключение договора о ненападении между Советским Союзом и Германией. При этом они также забывают, что, согласно международному праву той эпохи, действия Советского Союза были полностью обоснованы. Именно по этой причине Великобритания и Франция не объявили Советскому Союзу войну, — отметил Армен Гаспарян.

По мнению Армена Гаспаряна, Россия для ответа на подобные действия польских властей могла бы брать пример с Соединённых Штатов. В частности, на намерения некоторых стран провести расследование фактов совершения военных преступлений солдатами американской армии в Афганистане Вашингтон ответил санкциями.

— Более того, они заявили, что если кто-то посмеет арестовать американского солдата, Америка оставляет за собой право его отбить силой. Я считаю, что надо действовать точно так же. Вызывать посла Польши, и пусть он объясняется. Не понимает по-хорошему, значит, давайте его высылать из страны. Давайте обложим санкциями поляков за то, что они делают, и так далее. У страны есть механизмы. Если Россия — великая держава, а с этим не спорит уже никто, уже забыли все про державу-бензоколонку, уже там, в Пентагоне, все по-другому считают. Так вот, статус великой державы в том и состоит, что надо рано или поздно демонстрировать силу, потому что шакалы вот эти вот забывают. У них же память-то рыбья, — подытожил историк.

Как сообщал Лайф, польские власти отказались пригласить представителей России на памятные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Как позднее пояснил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, Россия не приглашена, как правопреемница СССР, который якобы "нарушил международное право в 1939 году" в отношении Польши.