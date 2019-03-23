Короли игр. Почему Xiaomi и ZTE делают ставку на геймерские смартфоны

Оглавление Геймерские смартфоны придумали задолго до iPhone Геймерские смартфоны наконец нашли свою аудиторию. Но есть нюансы Китай сходит с ума по мобильным играм и в восторге от геймерских смартфонов В ближайшем будущем игровые смартфоны захватят мир

Xiaomi анонсировала уже второе поколение геймерских смартфонов Black Shark. Остальные азиатские производители тоже не отстают: почти у каждой крупной марки есть как минимум один геймерский девайс. Очевидно, что на рынке смартфонов вырисовывается новый тренд. Но, кажется, за пределами Азии до него никому нет дела. В новом материале Лайф рассказывает, кому нужны игровые смартфоны, какие у них перспективы и почему их не жалуют в России.

Геймерские смартфоны придумали задолго до iPhone

Идея создания идеального смартфона для игр совсем не нова. Ещё в начале нулевых активнее прочих выведением этой формулы занималась, как тогда казалось, непотопляемая Nokia. Она создала несколько кнопочных аппаратов футуристического вида и объединила их в линейку N-Gage. Гики её любили, но этого не хватило, чтобы бренд остался на плаву.

В начале десятых, когда господство Android уже было неоспоримым, возродить рынок игровых телефонов попыталась Sony. Казалось бы, уж японцы-то со своим огромным опытом в игровой индустрии должны закрепиться на рынке. Но нет. Игровой слайдер Sony Xperia Play тоже ждал провал.

Сегодня же на примере Xiaomi и других вендоров мы наблюдаем третью попытку игровых смартфонов найти аудиторию. Новая волна началась с компании Razer, американо-сингапурского производителя геймерской периферии. В ноябре 2017 года производитель представил свой первый смартфон Razer Phone. На фоне прочих новый Android-девайс выделялся не только броским дизайном, но и прекрасными характеристиками. Кроме роскошных тогда 8 ГБ оперативной памяти смартфон предлагал особенный дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Razer не раскрывает данные о продажах первого смартфона. Однако нет никаких оснований говорить о провале. Наоборот — в Razer, похоже, раскопали золотую жилу. Ведь следом за дебютантом клепать геймерские смартфоны принялись другие азиатские бренды. Уже в апреле 2018 года Xiaomi выпускает Black Shark с агрессивным дизайном, продвинутой системой охлаждения и подключаемой периферией в виде физических органов управления. Следом ZTE выкатывает аналогичное устройство — Nubia Red Magic. В октябре к ним присоединяется Asus со своим ROG Phone. Где-то между ними Huawei робко выпускает Honor Play. Робко, потому что внешне Play мало чем отличался от других моделей Honor, но производитель позиционировал его как решение для фанатов мобильных игр.

Геймерские смартфоны наконец нашли свою аудиторию. Но есть нюансы

Увы, вендоры не рассказывают, насколько хорошо или плохо продаются игровые смартфоны, а аналитикам сложно или просто лень собирать данные по отдельной нише. Однако это не значит, что рынок не подаёт сигналы о состоянии сегмента геймерских телефонов.

Производители сами всем своим видом показывают, что спрос на нишевые модели есть. Та же Razer выпустила Razer Phone 2 и вроде бы готовит третье поколение. ZTE выпустила Red Magic 2 и вот-вот выкатит Red Magic 3. Xiaomi совсем недавно анонсировала Black Shark 2.

Более того, ходят слухи, что "возня" китайских брендов заинтересовала и лидера индустрии. С лета прошлого года в Сети циркулиру ет информация разного уровня достоверности о том, что Samsung тоже готовит смартфоны для хардкорных игроков. Если верить патентным документам, то южнокорейский вариант получит складной дисплей и физические кнопки.

Тем не менее вопросы к геймерским смартфонам есть. Мы неспроста в самом начале текста предположили, что новый тренд проходит мимо России. Просто, похоже, так оно и есть: нашим людям неинтересны Black Shark, Red Magic и их аналоги. Проверенный источник рассказал Лайфу, что, например, популярный онлайн-магазин Big Geek за всё время не продал ни одного Xiaomi Black Shark. А ведь из тех брендов, что выпускают геймерские смартфоны, Xiaomi является самой известной маркой.

Один из руководителей Big Geek — Николай Николаев — не стал комментировать информацию инсайдера, но согласился с тем, что дела с геймерскими смартфонами в России идут плохо.

— На мой взгляд, основная проблема геймерских смартфонов на нашем рынке в том, что для такого типа устройств требуется флагманское железо, которое априори не может быть дешёвым. Удешевление происходит за счёт материалов корпуса, камеры и прочего. Смартфон всё равно остаётся достаточно дорогим, но уступает настоящим флагманам в престижности. А на российском рынке престижность аппарата всё ещё значительно влияет на уровень продаж, — рассуждает Николаев.

В европейских и западных странах, судя по тому, что СМИ забывают про геймерские смартфоны сразу после их анонсов, тоже не пахнет ажиотажем. Там хардкорные игроки предпочитают портативные консоли вроде Nintendo Switch. Так почему же китайцы с таким усердием продолжают выпускать устройства для геймеров? Николаев считает, что производителям из Поднебесной с головой хватает успеха на локальном рынке.

Китай сходит с ума по мобильным играм и в восторге от геймерских смартфонов

И это предположение — попадание в самое яблочко. Всё дело в Китае и играх. В 2018 году видеоигры суммарно заработа ли 137,9 миллиарда долларов. При этом больше половины этой кучи денег — 70,3 миллиарда долларов — пришлись на iOS- и Android-игры. Из них 23 миллиарда мобилки заработа ли именно в Китае. Поднебесная уже не первый год становится абсолютным лидером по прибыльности мобильных игр.

Очевидно, что в Китае у игр для смартфонов — гигантская аудитория, среди которой есть люди, которым действительно нужны геймерские аппараты. И этих людей, судя по всему, достаточно, чтобы поддерживать интерес производителей к разработке новых игровых смартфонов. Которые хоть и неказистые, но обеспечивают комфорт во время многочасовых игровых сессий. Взять хотя бы проблему перегрева. Обычные Android-девайсы часто нагреваются во время игр, рукам становится неприятно. Большая же часть геймерских смартфонов имеет хорошую систему охлаждения.

Не стоит упускать из виду и мобильный киберспорт, который последнее время активно развивается. Ещё в прошлом году призовой фонд крупнейшего турнира по PUBG Mobile составил 600 тысяч долларов, что у многих вызвало удивление. Но в этом году призовой фонд крупнейшего турнира по PUBG Mobile вырос до 2 миллионов долларов. Такие суммы расширяют аудиторию киберспорта, а заодно положительно влияют на продажи геймерских смартфонов. Ведь киберспорт требует долгой практики. В таком случае вопрос специального оборудования стоит далеко не на последнем месте.

В ближайшем будущем игровые смартфоны захватят мир

На особом счету мобильные игры не только в Китае. Индия тоже активно наращивает свою долю на рынке. Как следствие, растёт и популярность геймерских смартфонов. Аналитики из CyberMedia Research предполагают , что к 2021 году доля игровых Android-девайсов в стране вырастет до 6,5%. Кому-то это может показаться незначительным достижением, но в России даже этот показатель сегодня трудно представить.

Впрочем, не всё так безнадёжно для Black Shark, ROG Phone и их аналогов в России, Европе и на Западе. Вполне вероятно, что с приходом стриминговых сервисов, которые позволят играть в красивые крупнобюджетные игры даже на смартфонах, ситуация изменится. Возможно, когда новые GTA и Call of Duty можно будет пройти в метро по дороге на работу, игроки во всём мире начнут задумываться о покупке специальных смартфонов.