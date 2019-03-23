"Новая церковь" будет молиться о справедливых выборах на Украине

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко распорядился проводить в храмах молитвы о справедливых президентских выборах — в связи с "особой ответственностью", которая возлагается на украинцев. Об этом сообщила пресс-служба неканонической Православной церкви Украины.

На сайте ПЦУ также приводится текст молитвы. В частности, она содержит просьбу о "духе разума" для совершения справедливого выбора главы государства.

Распоряжение будет действовать до завершения избирательной кампании в храмах, которые подчиняются "новой церкви".