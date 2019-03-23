В МИД Германии назвали правильными бомбардировки НАТО Югославии

По словам министра иностранных дел, немецкое участие в операции было вызвано ответственным подходом к ситуации.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году являются правильными. Такое мнение министр высказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten.

Маас добавил, что немецкое участие в операции было вызвано ответственным подходом к ситуации. Он также выразил мнение, что военное вмешательство является "последним средством".

— Тогда мы видели, что были массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств, — сказал министр.

Руководитель ведомства также добавил, что не хочет знать, что бы в Югославии произошло, если бы военного вмешательства не было.