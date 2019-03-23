Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2019, 08:32

В МИД Германии назвали правильными бомбардировки НАТО Югославии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

По словам министра иностранных дел, немецкое участие в операции было вызвано ответственным подходом к ситуации.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году являются правильными. Такое мнение министр высказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten.

Маас добавил, что немецкое участие в операции было вызвано ответственным подходом к ситуации. Он также выразил мнение, что военное вмешательство является "последним средством".

Тогда мы видели, что были массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств, — сказал министр.

Руководитель ведомства также добавил, что не хочет знать, что бы в Югославии произошло, если бы военного вмешательства не было.

Удары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По данным сербских властей, погибло порядка 2,5 тысячи человек, в том числе 89 детей, ранения получили 12,5 тысячи человек. Точное число жертв неизвестно.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • НАТО
  • Германия
  • В мире
  • Югославия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar