В МИД Германии назвали правильными бомбардировки НАТО Югославии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
По словам министра иностранных дел, немецкое участие в операции было вызвано ответственным подходом к ситуации.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году являются правильными. Такое мнение министр высказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten.
Маас добавил, что немецкое участие в операции было вызвано ответственным подходом к ситуации. Он также выразил мнение, что военное вмешательство является "последним средством".
— Тогда мы видели, что были массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств, — сказал министр.
Руководитель ведомства также добавил, что не хочет знать, что бы в Югославии произошло, если бы военного вмешательства не было.
Удары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По данным сербских властей, погибло порядка 2,5 тысячи человек, в том числе 89 детей, ранения получили 12,5 тысячи человек. Точное число жертв неизвестно.