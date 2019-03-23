Шнуров объяснил фразу "Пушкин — наше не всё", сказанную в Госдуме
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Её музыкант произнёс в обращении к депутатам, призвав их не пытаться контролировать культуру.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил фразу "Пушкин — наше не всё", которую он сказал в Госдуме на парламентских слушаниях по закону "О культуре". По его словам, кроме этого поэта есть и другие.
— Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть ещё Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая, — приводит слова музыканта телеканал РБК.
Шнуров добавил, что парламентарии остались в XIX веке и живут категориями романтизма.
Как сообщалось ранее, Шнуров выступил на заседании Общественного совета по культуре в Госдуме, где попросил парламентариев не пытаться контролировать культуру и заявил, что российская культура живёт не одним лишь Пушкиным.