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Регион
Опубликовано 23 марта 2019, 12:49

Шнуров объяснил фразу "Пушкин — наше не всё", сказанную в Госдуме

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Её музыкант произнёс в обращении к депутатам, призвав их не пытаться контролировать культуру.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил фразу "Пушкин — наше не всё", которую он сказал в Госдуме на парламентских слушаниях по закону "О культуре". По его словам, кроме этого поэта есть и другие.

Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть ещё Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая, — приводит слова музыканта телеканал РБК.

Шнуров добавил, что парламентарии остались в XIX веке и живут категориями романтизма.

Как сообщалось ранее, Шнуров выступил на заседании Общественного совета по культуре в Госдуме, где попросил парламентариев не пытаться контролировать культуру и заявил, что российская культура живёт не одним лишь Пушкиным.

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Владислав Фёдоров
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