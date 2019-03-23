Шнуров объяснил фразу "Пушкин — наше не всё", сказанную в Госдуме

Её музыкант произнёс в обращении к депутатам, призвав их не пытаться контролировать культуру.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил фразу "Пушкин — наше не всё", которую он сказал в Госдуме на парламентских слушаниях по закону "О культуре". По его словам, кроме этого поэта есть и другие.

— Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть ещё Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая, — приводит слова музыканта телеканал РБК.

Шнуров добавил, что парламентарии остались в XIX веке и живут категориями романтизма.