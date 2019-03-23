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Регион
Опубликовано 23 марта 2019, 18:46

Депутат заявила, что Шнурова могут убрать из совета по культуре в любой момент

Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Елена Драпеко подчеркнула, что выход из экспертного совета — это процесс несложный.

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что лидера группы "Ленинград" могут вывести из экспертного совета по культуре в любой момент.

Как только нам покажется, что он нам неинтересен и неполезен, то мы выведем его из совета, да и всё. Совет — это же не государственный орган. Советоваться можно хоть с Папой Римским, приводит её слова "Говорит Москва".

Кроме того, депутат ответила на инициативу Шнурова распустить Министерство культуры. По её мнению, музыкант просто не понимает, в какой системе в РФ регулируются вопросы культуры.

Также она объяснила, почему Шнуров воообще получил приглашение в ведомство.

Нам нужны люди, которые нас не любят, которые с нами не согласны, которые увидят наши слабости, недостатки, укажут нам на них, — отметила депутат.

Напомним, ранее на предложение Шнурова распустить Минкультуры отреагировал Владимир Мединский.

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Сусанна Витвинская
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