Стали известны подробности уникальной гуманитарной операции в Югославии

После бомбардировок НАТО 20 лет назад первыми на помощь пострадавшим пришли российские спасатели.

Россия первой доставила гуманитарную помощь пострадавшим от бомбардировок НАТО жителям Югославии, рассказал РИА "Новости" бывший участник международной коалиции "Фокус" Юрий Бражников.

Эта организация занималась всевозможной поддержкой гражданского населения страны.

— Первые силы МЧС России — две автотранспортные группы и мобильный госпиталь — прибыли в Белград маршем через Софию уже 12 мая, а первый гуманитарный конвой пришёл в Сербию уже 15 мая, — поделился Бражников.

Он добавил, что с мая по ноябрь 1999 года общими усилиями коалиции привезли более 1650 тонн гуманитарных грузов, половину из них доставили в Косово.

Жителям передавали еду, лекарства, а также палатки, спальные мешки и одеяла для тех, кто остался без крыши над головой во время войны и бомбёжек.

При этом, подчеркнул Бражников, НАТО отказывалась прекратить атаки, и гумпомощь везли, можно сказать, под бомбами.

Североатлантический альянс начал бомбардировки Югославии во время войны в Косове 24 марта 1999 года. Удары продолжались до 10 июня. Погибли, по разным данным, от двух с половиной до трёх с половиной тысяч человек, в основном это были мирные жители.