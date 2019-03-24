В Госдуме согласились с признанием России энергетической сверхдержавой

Депутат уверен, что страна будет и дальше удерживать лидирующую позицию в данной сфере.

Замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских полностью поддержал заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия была и останется энергетической сверхдержавой.

— Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны, — цитирует дупутата RT.

Ананских выразил уверенность, что Москва будет и дальше удерживать лидирующую позицию в энергетической сфере. Как отметил парламентарий, Российская Федерация занимается активным поиском новых месторождений и начинает выходить на шельф.