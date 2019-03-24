Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2019, 18:29

В Госдуме согласились с признанием России энергетической сверхдержавой

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь

Депутат уверен, что страна будет и дальше удерживать лидирующую позицию в данной сфере.

Замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских полностью поддержал заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия была и останется энергетической сверхдержавой.

Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны, — цитирует дупутата RT.

Ананских выразил уверенность, что Москва будет и дальше удерживать лидирующую позицию в энергетической сфере. Как отметил парламентарий, Российская Федерация занимается активным поиском новых месторождений и начинает выходить на шельф.

Ранее Лайф сообщал, что в России стартовала подготовка законодательной базы для развития альтернативной энергетики.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar