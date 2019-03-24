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Опубликовано 24 марта 2019, 23:30

Вучич: Сербия не хочет в НАТО

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Дружинин

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Дружинин

В стране вспоминают бомбардировки Югославии 1999 года. Манифестанты на улицах жгут флаги альянса и Евросоюза.

Сербия против вступления в Североатлантический альянс, заявил президент страны Александр Вучич на церемонии, посвящённой памяти жертв нападения НАТО на Югославию в 1999 году.

Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором, — цитирует ТАСС главу государства.

Как писал Лайф, в Белграде в день годовщины бомбардировок устроили манифестацию. Её участники демонстративно сожгли флаги НАТО и ЕС. Они сказали, что никогда не забудут агрессии и убийства сербских детей.

Напомним, НАТО бомбил Югославию с 24 марта по 10 июня 1999 года. По разным данным, погибло от двух с половиной до трёх с половиной тысяч человек. Среди них было 89 детей.

В альянсе продолжают утверждать, что авиаудары были необходимы и проводились легитимно.

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Александр Бочаров
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