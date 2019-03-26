Евродепутат рассказал, над какими требованиями Прибалтики смеётся Россия

Как считает европейский парламентарий, страны Балтии не получат никакой "компенсации" от Москвы.

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Россия смеётся над требованиями стран Прибалтики, согласно которым ей следует компенсировать "ущерб от советской оккупации". Об этом политик рассказал в интервью "Аргументам недели". По его мнению, поднятие подобных вопросов — психологический момент, который говорит лишь о "недоразвитости политической элиты Балтии".

— Видимо, с финансами в Балтии не всё отлично. Решили, что нужно выставить счёт Путину и получить "свои" деньги, — сказал Мамыкин.

Кроме того, депутат заявил, что требования о выплате ущерба за "советскую оккупацию", вызывающие у Москвы смех, не рассматриваются серьёзно на государственном уровне и, "конечно, страны Балтии ничего не получат от России".

Напомним, что 22 марта в Латвии прошла международная конференция, посвящённая подсчёту ущерба от "советской оккупации". Латвия, Литва и Эстония заявили, что считают Россию, преемницу СССР, ответственной за "советскую оккупацию".