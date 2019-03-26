Валуев назвал заявление Макгрегора очередным пиар-ходом

Российский боксёр провел аналогию с артистами эстрады, которые много раз возвращались после того, как объявляли об уходе.

Российский боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с News.ru заявил, что слова ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора о завершении карьеры являются пиар-ходом.

— Ну завершил и завершил. Пиар-ход? Не могу считать, что там в голове у Макгрегора. Для меня в жизни это не повлияет ни на что, — заявил Валуев.

Он провёл аналогию с артистами эстрады, которые множество раз возвращались после того, как объявляли об уходе.