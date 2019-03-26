Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

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Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

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Фото: © Instagram / thenotoriousmma

О причине, по которой известный ирландский боец решил уйти из MMA, он не сообщает.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Об этом 30-летний спортсмен написал на своей странице в "Твиттере".

Я принял решение завершить карьеру бойца смешанных единоборств, — написал Макгрегор.

Кроме того, он пожелал бывшим коллегам по MMA двигаться вперёд.

Отметим, уход Конора Макгрегора из спорта ставит крест на возможном бое-реванше с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, о котором ирландский спортсмен сам заявлял неоднократно.

Как сообщал Лайф, российская сторона в лице тренера и менеджера Нурмагомедова была уверена, что реванш состоится. А вот сам Хабиб в интервью журналистам заявил, что боя с ирландцем не будет.

Напомним, что у Макгрегора хватает проблем за пределами октагона. В настоящий момент ведётся судебный процесс из-за того, что спортсмен выбил телефон из рук фаната, который хотел сфотографироваться с ним вместе.

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