На Макгрегора подали в суд и требуют $15 тысяч

Суд в штате Флорида принял гражданский иск против известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом сообщает AР.
Отмечается, что потерпевший — 22-летний Ахмед Абдирзак — обвиняет ирландца в нанесении побоев, а также причинении морального вреда. Кроме того, он требует компенсацию в размере $15 тысяч.
По мнению адвоката спортсмена, подобный иск является простой попыткой заработать деньги.
Напомним, Конора Макгрегора арестовали во Флориде после того, как он выбил телефон из рук фаната, который хотел с ним сфотографироваться. После этого его отпустили под залог в $12,5 тысячи.
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