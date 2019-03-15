На Макгрегора подали в суд и требуют $15 тысяч

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На Макгрегора подали в суд и требуют $15 тысяч

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Фото: © Instagram/thenotoriousmma

Фанат обвиняет эпатажного бойца в нанесении побоев, а также причинении морального вреда.

Суд в штате Флорида принял гражданский иск против известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом сообщает AР.

Отмечается, что потерпевший — 22-летний Ахмед Абдирзак — обвиняет ирландца в нанесении побоев, а также причинении морального вреда. Кроме того, он требует компенсацию в размере $15 тысяч.

По мнению адвоката спортсмена, подобный иск является простой попыткой заработать деньги.

Напомним, Конора Макгрегора арестовали во Флориде после того, как он выбил телефон из рук фаната, который хотел с ним сфотографироваться. После этого его отпустили под залог в $12,5 тысячи.

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