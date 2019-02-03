Менеджер Нурмагомедова заявил, что бой-реванш с Макгрегором будет обязательно

Али Абдель-Азиз заявил, что ирландец продолжает "болтать" и чем больше он будет это делать, тем больнее ему придётся.

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что ирландец Конор Макгрегор обязательно получит возможность взять реванш. Об этом он рассказал в беседе с порталом TMZ.

— Бой пройдёт на улице, или на парковке, или под мостом... Эта история ещё не закончена. Нет. Особенно потому, что он продолжает болтать... Пусть говорит что хочет. В конце концов мы понимаем: чем больше он говорит, тем больнее ему придётся, — рассказал Абдель-Азиз о Макгрегоре.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов сможет вернуться к боям не раньше июля. Он дисквалифицирован за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Позже российский боец заявил, что не исключает примирения с Конором Макгрегором.