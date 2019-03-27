В Госдуме предложили создать Школпитнадзор

Поводом для этого послужила масса имеющихся вопросов к питанию в общеобразовательных учреждениях.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать в российских школах государственный орган по контролю за качеством еды в столовых, который будет называться Школпитнадзор. Соответствующее предложение он направил министру просвещения Ольге Васильевой, а документ имеется в распоряжении RT.

Поводом для этого послужила масса имеющихся вопросов к питанию в общеобразовательных учреждениях, что в худшем случае может привести к пищевому отравлению.

Представители нового органа смогут без всяких на то предварительных разрешений проверять продукцию, а также деятельность компаний, выигравших тендер на её поставку.

— При этом проверяться должно санитарно-эпидемиологическое состояние продукции и количество продуктов, которые ребёнок получает за обедом, — говорится в обращении.

Чернышов также предложил приравнять соответствующую деятельность к функции тайного покупателя.