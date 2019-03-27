В Госдуме предложили создать Школпитнадзор
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Поводом для этого послужила масса имеющихся вопросов к питанию в общеобразовательных учреждениях.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать в российских школах государственный орган по контролю за качеством еды в столовых, который будет называться Школпитнадзор. Соответствующее предложение он направил министру просвещения Ольге Васильевой, а документ имеется в распоряжении RT.
Поводом для этого послужила масса имеющихся вопросов к питанию в общеобразовательных учреждениях, что в худшем случае может привести к пищевому отравлению.
Представители нового органа смогут без всяких на то предварительных разрешений проверять продукцию, а также деятельность компаний, выигравших тендер на её поставку.
— При этом проверяться должно санитарно-эпидемиологическое состояние продукции и количество продуктов, которые ребёнок получает за обедом, — говорится в обращении.
Чернышов также предложил приравнять соответствующую деятельность к функции тайного покупателя.
Ранее по всей стране прогремел ряд скандалов, связанных с некачественным питанием в школьных столовых. Так, ученики одной из школ Каменска-Уральского пожаловались в соцсетях, что в столовой им наливают компот с "червями". А в Курганской области детям в школьный суп положили странное мясо с шипами.