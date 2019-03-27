СКР начал проверку судей Литвы, вынесших приговор в отношении экс-министра СССР
Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов
Бывшего советского военачальника Дмитрия Язова власти Литвы признали военным преступником.
Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые ранее заочно приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
— Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Дмитрия Язова, — заявила представитель ведомства.
Как ранее сообщал Лайф, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов был заочно осуждён по делу о событиях января 1991 года в Литве. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также к заочному наказанию приговорён экс-офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет тюрьмы. Два главных обвиняемых по делу — россияне Юрий Мель и Геннадий Иванов — приговорены к лишению свободы сроком на семь и четыре года соответственно.
Всего по данному делу обвинялось 60 человек. Литовские власти утверждали, что все они в разной степени причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор представлено не было.
Напомним, 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики и выходе из состава СССР. В январе 1991 года в Вильнюсе вспыхнули несанкционированные акции протеста. Для обеспечения правопорядка в город были переброшены подразделения Советской армии. В ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены. В Литве всю ответственность за произошедшее возложили исключительно на Москву. Российские власти в свою очередь неоднократно отмечали, что Литва использует трагедию в политических целях.