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Опубликовано 27 марта 2019, 14:29

СКР начал проверку судей Литвы, вынесших приговор в отношении экс-министра СССР

Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Бывшего советского военачальника Дмитрия Язова власти Литвы признали военным преступником.

Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые ранее заочно приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Дмитрия Язова, — заявила представитель ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов был заочно осуждён по делу о событиях января 1991 года в Литве. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также к заочному наказанию приговорён экс-офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет тюрьмы. Два главных обвиняемых по делу — россияне Юрий Мель и Геннадий Иванов — приговорены к лишению свободы сроком на семь и четыре года соответственно.

Всего по данному делу обвинялось 60 человек. Литовские власти утверждали, что все они в разной степени причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор представлено не было.

Напомним, 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики и выходе из состава СССР. В январе 1991 года в Вильнюсе вспыхнули несанкционированные акции протеста. Для обеспечения правопорядка в город были переброшены подразделения Советской армии. В ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены. В Литве всю ответственность за произошедшее возложили исключительно на Москву. Российские власти в свою очередь неоднократно отмечали, что Литва использует трагедию в политических целях.

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Алексей Гладких
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