СКР начал проверку судей Литвы, вынесших приговор в отношении экс-министра СССР

Бывшего советского военачальника Дмитрия Язова власти Литвы признали военным преступником.

Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые ранее заочно приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, вынесших неправосудный приговор в отношении Дмитрия Язова, — заявила представитель ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов был заочно осуждён по делу о событиях января 1991 года в Литве. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также к заочному наказанию приговорён экс-офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет тюрьмы. Два главных обвиняемых по делу — россияне Юрий Мель и Геннадий Иванов — приговорены к лишению свободы сроком на семь и четыре года соответственно.

Всего по данному делу обвинялось 60 человек. Литовские власти утверждали, что все они в разной степени причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор представлено не было.