Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов

Врачи также рекомендуют не забывать о приёме воды или специальных напитков каждые 20 минут, даже если не хочется пить.

Бегунам при возвращении к уличным пробежкам в тёплое время года стоит по возможности избегать дезодорантов, использование которых может привести к нарушению теплообмена. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы Зураба Орджоникидзе.

Медик напомнил, что в тёплое время нужно одеваться с учётом меняющихся погодных условий.

— Рекомендуется такой элемент одежды, как спортивные колготки, или тайтсы, главной особенностью которых является материал изготовления и крой — они выполнены из специальных ветро- и влагозащитных тканей, обеспечивающих компрессионный эффект, — сказал он.

Орджоникидзе отмечает, что при потеплении следует снимать с себя лишние слои одежды — перчатки, ветровку, шапку. По его словам, не стоит забывать о приёме воды или специальных напитков каждые 20 минут. Позиция "пить, когда захочется" чревата обезвоживанием. Отдельно врач отметил опасность пробежек вдоль автомобильных дорог, особенно в наушниках с громкой музыкой.