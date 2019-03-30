В Госдуме поддержали акцию учителей с фото в купальниках

Елена Драпеко отметила, что не считает неприличным для педагогов публиковать такие снимки в соцсетях.

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко прокомментировала акцию, которую российские педагоги проводят в социальных сетях в защиту их коллеги из Барнаула, уволенной за такой снимок. По мнению народной избранницы, учителя поступают правильно.

— Я видела в Интернете учительницу в купальнике — вполне приличный снимок. У неё хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного, — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Драпеко.

Она добавила, что нужно бороться за своих коллег, и отметила, что травля за их частную жизнь — нехорошо.