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Регион
Опубликовано 30 марта 2019, 15:59

В Госдуме поддержали акцию учителей с фото в купальниках

Фото: © VK / Татьяна Кувшинникова

Фото: © VK / Татьяна Кувшинникова

Елена Драпеко отметила, что не считает неприличным для педагогов публиковать такие снимки в соцсетях.

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко прокомментировала акцию, которую российские педагоги проводят в социальных сетях в защиту их коллеги из Барнаула, уволенной за такой снимок. По мнению народной избранницы, учителя поступают правильно.

Я видела в Интернете учительницу в купальнике — вполне приличный снимок. У неё хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного, — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Драпеко.

Она добавила, что нужно бороться за своих коллег, и отметила, что травля за их частную жизнь — нехорошо.

Напомним, что барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы за фото в купальнике, которое она разместила на своей странице во "ВКонтакте". Снимок был сделан на озере Пионерское, где проходила акция в честь зимней универсиады. За Кувшинникову уже вступились министр образования Алтайского края, телеведущая Ксения Собчак и глава Минпросвещения Ольга Васильева.

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Владислав Фёдоров
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