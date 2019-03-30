В Госдуме поддержали акцию учителей с фото в купальниках
Фото: © VK / Татьяна Кувшинникова
Елена Драпеко отметила, что не считает неприличным для педагогов публиковать такие снимки в соцсетях.
Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко прокомментировала акцию, которую российские педагоги проводят в социальных сетях в защиту их коллеги из Барнаула, уволенной за такой снимок. По мнению народной избранницы, учителя поступают правильно.
— Я видела в Интернете учительницу в купальнике — вполне приличный снимок. У неё хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного, — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Драпеко.
Она добавила, что нужно бороться за своих коллег, и отметила, что травля за их частную жизнь — нехорошо.
Напомним, что барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы за фото в купальнике, которое она разместила на своей странице во "ВКонтакте". Снимок был сделан на озере Пионерское, где проходила акция в честь зимней универсиады. За Кувшинникову уже вступились министр образования Алтайского края, телеведущая Ксения Собчак и глава Минпросвещения Ольга Васильева.