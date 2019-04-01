В Госдуме рассмотрят вопрос о непризнании президентских выборов на Украине

Как сообщил глава профильного комитета ГД РФ Леонид Калашников, парламентарии обсудят документ 1 апреля.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил заявление о непризнании итогов президентских выборов на Украине. Документ предложат к рассмотрению в нижней палате парламента 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета Леонид Калашников.

— На совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за советом, — заявил депутат.

Как уточнил парламентарий, поводом для такого решения стало то, что в голосовании не принимали участие многие жители Донбасса, которые де-юре являются до сих пор гражданами Украины, а также украинцы, проживающие в России. В общей сложности это около пяти-шести миллионов человек, подчёркивает Калашников. То есть треть всех украинских избирателей. В то же время депутат оговорился, что непризнание выборов не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым президентом Украины.

— Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властями или контактировать. Но если будет Порошенко — какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный, — заключил политик.