В Госдуме назвали провалом "майданного" лидера итоги голосования на Украине

Депутат Леонид Слуцкий считает, что, несмотря на отсутствие широкой поддержки, Порошенко всеми способами постарается попасть во второй тур выборов.

Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предварительные итоги первого тура президентских выборов на Украине. Как подчеркнул парламентарий, ни один из планов Порошенко — ни инцидент в Керченском проливе, ни "покровительство западных тьюторов" — не помог ему заручиться поддержкой подавляющего числа избирателей.

— Нельзя исключать того, что во второй тур Порошенко прорывается исключительно благодаря административному ресурсу и различным махинациям. В любом случае предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики "майданного" президента, — цитирует Слуцкого РИА "Новости".

Напомним, после подсчёта более 50% голосов избирателей лидером по итогам вчерашнего голосования на выборах президента остаётся Владимир Зеленский. Нынешний украинский глава государства Пётр Порошенко находится на второй строчке.