Глава государства обсудит нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений и ряд других вопросов.

Президент России Владимир Путин проведёт встречи с лидерами Финляндии и Исландии, а также премьерами Швеции и Норвегии в рамках Арктического форума, который 9–10 апреля пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудят нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику с акцентом на вопросах взаимодействия в Арктике.