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Опубликовано 2 апреля 2019, 12:57

Госдума одобрила проект закона об усыновлении детей больными ВИЧ и гепатитом C

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Основанием для отступления от запрета предлагается сделать условие, когда у ребёнка с потенциальными опекунами уже есть сложившиеся семейные отношения.

Государственная дума ФР в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому больному вирусом иммунодефицита человеку и вирусом гепатита С дозволяется усыновлять детей, брать их под опеку, в приёмную или патронатную семью. Об этом говорится на сайте ГД.

Законопроектом вносится изменение..., согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребёнка с учётом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств может отступить от положения... в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребёнка и проживающее с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, имеет заболевания, указанные в перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребёнка, принять его под опеку, взять в приёмную или патронатную семью, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем россияне смогут провериться на ВИЧ прямо на работе. По данным Минздрава РФ, в федеральном регистре содержатся данные о 714,67 тысячи россиян с диагностированной ВИЧ-инфекцией.

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Аннa Харитонова
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