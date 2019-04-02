Госдума одобрила проект закона об усыновлении детей больными ВИЧ и гепатитом C

Основанием для отступления от запрета предлагается сделать условие, когда у ребёнка с потенциальными опекунами уже есть сложившиеся семейные отношения.

Государственная дума ФР в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому больному вирусом иммунодефицита человеку и вирусом гепатита С дозволяется усыновлять детей, брать их под опеку, в приёмную или патронатную семью. Об этом говорится на сайте ГД.

— Законопроектом вносится изменение..., согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребёнка с учётом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств может отступить от положения... в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребёнка и проживающее с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, имеет заболевания, указанные в перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребёнка, принять его под опеку, взять в приёмную или патронатную семью, — говорится в документе.