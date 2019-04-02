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Регион
Опубликовано 2 апреля 2019, 18:21

Верховный суд отклонил жалобу КПРФ по поводу передачи мандата Грудинину

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок/Александр Кряжев

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок/Александр Кряжев

Центризбирком выступил против кандидатуры директора совхоза им. Ленина из-за офшорного скандала, громкого развода и других судебных разбирательств вокруг его персоны.

Верховный суд Российской Федерации вернул жалобу КПРФ на решение ЦИК, отказавшейся передать мандат депутата ГД экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщила пресс-служба суда.

КПРФ пыталась оспорить результаты голосования членов Центризбиркома, которые высказались за отказ передачи вакантного мандата Грудинину, однако сделать этого коммунистам снова не удалось. Ранее решение КПРФ о передаче мандата Грудинину признал незаконным и Мещанский суд Москвы.

Напомним, ЦИК 21 марта отказалась передавать освободившийся в связи со смертью Жореса Алфёрова мандат депутата ГД главе совхоза им. Ленина. Перед этим она зарегистрировала несколько обращений, где заявители просили главу комиссии воспрепятствовать передаче мандата Грудинину в связи с громкими судебными разбирательствами вокруг его персоны.

Кроме того, проверка ФНС показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты ГД по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. При этом он подавал в ЦИК уведомление о том, что якобы не владеет счетами за границей.

Стоит отметить, что стремление Грудинина попасть в Госдуму связывают с его нежеланием делить имущество. Дело в том, что он не так давно развёлся с женой, которая по закону претендует на часть совместно нажитого имущества. Отмечалось, что получение Грудининым мандата дало бы ему возможность получить депутатскую неприкосновенность.

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Аннa Харитонова
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