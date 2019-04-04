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Регион
Опубликовано 4 апреля 2019, 15:16

Зюганов призвал генсека НАТО учиться на успехах Сталина

Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коммунист заявил, что советский вождь вытащил страну из небытия и за 10 лет построил с народом семь тысяч лучших заводов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд ИГИЛ*, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Коммунист посоветовал представителю Североатлантического альянса учиться на успехах советского руководителя.

Сталин вытащил страну из небытия. За 10 лет построил с народом семь тысяч лучших заводов! Полуграмотная страна 1941 год встретила самой образованной, с самыми храбрыми солдатами и командирами, лучшим станочным парком в мире! — сказал Зюганов РИА "Новости".

По его мнению, с заявлениями, подобными словам главы НАТО, выступают только "провокаторы, которые забыли историю".

Как ранее заявлял Столтенберг, ИГИЛ, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин являются, по его мнению, врагами свободы. Замглавы МИД РФ Александр Грушко затем отметил, что в Норвегии от слов своего соотечественника "сгорали от стыда".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда

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Владислав Фёдоров
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