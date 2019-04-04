Международное сообщество встревожил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар — он решил свергнуть поддерживаемое ООН правительство страны и начал военное наступление на Триполи.

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с событиями в Ливии, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала наступление на Триполи — военные намерены свергнуть правительства страны.