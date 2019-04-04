СМИ: Британия потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии
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Международное сообщество встревожил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар — он решил свергнуть поддерживаемое ООН правительство страны и начал военное наступление на Триполи.
Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с событиями в Ливии, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала наступление на Триполи — военные намерены свергнуть правительства страны.
Как писал Лайф, после убийства Муаммара Каддафи в Ливии фактически сформировалось двоевластие: в Триполи сидят власти, поддерживаемые Организацией Объединённых Наций, а на востоке страны работает избранный парламент, на стороне которого — армия.