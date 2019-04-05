Депутат Госдумы призвал исключить Эстонию из ООН

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации. Парламентарий возмутился заявлению лидера этого государства Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре.

— Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, — приводит РИА "Новости" текст письма депутата.

Также Чернышов предположил, что заявления Кальюлайд — это месть за то, что Эстония "проиграла санкционную войну с Россией". Депутат имеет в виду эстонскую кильку, которая была некогда популярна в нашей стране, но теперь её больше не пропускают в РФ.