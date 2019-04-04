Эстонский политик посоветовал властям отменить санкции против РФ из-за кильки

Поводом для такого заявления стали сообщения о том, что в России было сожжено более 72 тонн эстонской рыбы, изъятой на таможне.

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд на предстоящей встрече в Москве с Владимиром Путиным стоит обсудить отмену взаимных санкций, поскольку это приносит убытки стране. Об этом заявил экс-мэр Таллина и ветеран эстонской политики Эдгар Сависаар.

— Недавно прочитал, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, которые были конфискованы в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков, для которых это большой ущерб. Может, уже достаточно этих санкций и контрсанкций. Вот и подходящая тема для президента Кальюлайд, о которой поговорить в Москве, — написал Сависаар в "Фейсбуке".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль получил запрос от Эстонии о встрече двух лидеров и начал подготовку. Кальюлайд прибудет в Москву 18 апреля, впервые за восемь лет. В столице политик будет присутствовать на открытии отреставрированного исторического здания посольства страны.