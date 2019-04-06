Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Ковалёва

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Николая Ковалёва, скончавшегося на 70-м году жизни.

— Всю свою жизнь Николай Дмитриевич посвятил служению Отечеству. Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения, — говорится в сообщении.

Володин отметил, что Ковалёв внёс значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства. Кроме того, обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, пользовался авторитетом и за пределами России, работая на посту спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.