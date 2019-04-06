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Регион
Опубликовано 6 апреля 2019, 00:03

Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Ковалёва

Николай Ковалёв. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Николай Ковалёв. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Николая Ковалёва, скончавшегося на 70-м году жизни.

Всю свою жизнь Николай Дмитриевич посвятил служению Отечеству. Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения, — говорится в сообщении.

Володин отметил, что Ковалёв внёс значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства. Кроме того, обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, пользовался авторитетом и за пределами России, работая на посту спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.

Как стало известно ранее, Николай Дмитриевич умер после продолжительной болезни. Ковалёв занимал пост директора ФСБ в 1996—1998 годах, был депутатом Государственной думы III, IV, V, VI, VII созывов.

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Александра Вишнякова
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