Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Ковалёва
Николай Ковалёв. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Николая Ковалёва, скончавшегося на 70-м году жизни.
— Всю свою жизнь Николай Дмитриевич посвятил служению Отечеству. Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения, — говорится в сообщении.
Володин отметил, что Ковалёв внёс значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства. Кроме того, обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, пользовался авторитетом и за пределами России, работая на посту спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.
Как стало известно ранее, Николай Дмитриевич умер после продолжительной болезни. Ковалёв занимал пост директора ФСБ в 1996—1998 годах, был депутатом Государственной думы III, IV, V, VI, VII созывов.