Верховный суд и правительство поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП

Верховный суд и Правительство России поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП со смертельным исходом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, будет создан отдельный проект закона с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Как пояснил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, планируется предусмотреть ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью — от трёх до семи лет лишения свободы (сейчас до четырёх лет), в случае гибели двух или более лиц — от восьми до 15 лет колонии (в настоящее время 4–9 лет).

Как ранее сообщали в ГИБДД, в 2018 году произошло 15 166 аварий с участием водителей в состоянии опьянения, погибло 4296 человек, пострадало 20 629 человек.