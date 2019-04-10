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Регион
Опубликовано 10 апреля 2019, 11:18

Володин попросил депутата не материться в соцсетях

Вячеслав Володин и Ольга Алимова. Коллаж: © L!FE. Фото: © Википедия, РИА Новости / Владимир Федоренко

Вячеслав Володин и Ольга Алимова. Коллаж: © L!FE. Фото: © Википедия, РИА Новости / Владимир Федоренко

А ещё один народный избранник пошутил, что таким образом у коллеги выходит отрицательная энергия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента.

Сегодня 10 апреля, день рождения у Ольги Алимовой. Мы вас поздравляем. Но, Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях, — сказал Володин.

Он призвал Алимову бороться с этим недостатком и работать над собой. Спикер отметил, что депутата все любят.

Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а вот в социальных сетях у вас открывается что-то, — пошутил Володин.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, пошутил, что мат в соцсетях появляется, когда у Алимовой открываются чакры и выходит отрицательная энергия.

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Владислав Фёдоров
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