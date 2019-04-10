Володин попросил депутата не материться в соцсетях

А ещё один народный избранник пошутил, что таким образом у коллеги выходит отрицательная энергия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову (КПРФ) перестать материться в социальных сетях. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента.

— Сегодня 10 апреля, день рождения у Ольги Алимовой. Мы вас поздравляем. Но, Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях, — сказал Володин.

Он призвал Алимову бороться с этим недостатком и работать над собой. Спикер отметил, что депутата все любят.

— Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а вот в социальных сетях у вас открывается что-то, — пошутил Володин.