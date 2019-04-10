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Регион
Опубликовано 10 апреля 2019, 12:13

Названа самая популярная игровая консоль в России

Фото: © Public Domain Pictures

Фото: © Public Domain Pictures

В настоящий момент в России объём консольного рынка превышает 12,5 миллиарда рублей.

Игры для консоли PlayStation 4 в настоящий момент занимают порядка 70% российского рынка видеоигр. Таким образом, это делает игровую консоль компании Sony самой популярной в России. Об этом сообщает Retail.ru.

Фото: © Sony

Фото: © Sony

В частности, стало известно, что продажи игр для консоли PlayStation 4 выросли практически на 30% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в 2018 году геймеры покупали футбольный симулятор FIFA 18.

Ранее сообщалось, что PlayStation 4 получит контроллер для ног для игр в виртуальной реальности.

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Сергей Сурепин
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