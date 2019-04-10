Названа самая популярная игровая консоль в России

В настоящий момент в России объём консольного рынка превышает 12,5 миллиарда рублей.

Игры для консоли PlayStation 4 в настоящий момент занимают порядка 70% российского рынка видеоигр. Таким образом, это делает игровую консоль компании Sony самой популярной в России. Об этом сообщает Retail.ru.

Фото: © Sony

В частности, стало известно, что продажи игр для консоли PlayStation 4 выросли практически на 30% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в 2018 году геймеры покупали футбольный симулятор FIFA 18.