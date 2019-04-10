Депутатский мандат Алфёрова передадут коммунисту Михаилу Берулаве

На вакантное место в нижней палате претендовал Павел Грудинин. Однако его кандидатура не была одобрена, в частности, из-за наличия у него иностранных счетов и вкладов.

Освободившийся в связи со смертью Жореса Алфёрова думский мандат будет передан кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве. Соответствующее решение принял Центризбирком России.

— Передать вакантный мандат... зарегистрированному кандидату в депутаты ГД... выдвинутому политической партией КПРФ, Берулаве Михаилу Николаевичу, — говорится в документе.

Напомним, изначально президиум ЦК КПРФ решил передать освободившийся мандат Павлу Грудинину. Однако 21 марта Центризбирком отказал в передаче мандата. Перед этим он зарегистрировал несколько обращений, где заявители просили главу комиссии воспрепятствовать передаче мандата Грудинину в связи с громкими судебными разбирательствами вокруг его персоны.

Кроме того, проверка ФНС показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты ГД по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. При этом он подавал в ЦИК уведомление о том, что якобы не владеет счетами за границей. Грудинин оказался владельцем офшора в Белизе, который не был указан в его депутатской декларации.