Депутатский мандат Алфёрова передадут коммунисту Михаилу Берулаве
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На вакантное место в нижней палате претендовал Павел Грудинин. Однако его кандидатура не была одобрена, в частности, из-за наличия у него иностранных счетов и вкладов.
Освободившийся в связи со смертью Жореса Алфёрова думский мандат будет передан кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве. Соответствующее решение принял Центризбирком России.
— Передать вакантный мандат... зарегистрированному кандидату в депутаты ГД... выдвинутому политической партией КПРФ, Берулаве Михаилу Николаевичу, — говорится в документе.
Напомним, изначально президиум ЦК КПРФ решил передать освободившийся мандат Павлу Грудинину. Однако 21 марта Центризбирком отказал в передаче мандата. Перед этим он зарегистрировал несколько обращений, где заявители просили главу комиссии воспрепятствовать передаче мандата Грудинину в связи с громкими судебными разбирательствами вокруг его персоны.
Кроме того, проверка ФНС показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты ГД по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. При этом он подавал в ЦИК уведомление о том, что якобы не владеет счетами за границей. Грудинин оказался владельцем офшора в Белизе, который не был указан в его депутатской декларации.
Стоит отметить, что стремление Грудинина попасть в Госдуму связали с его нежеланием делить имущество. Дело в том, что он не так давно развёлся с женой, которая по закону претендует на часть совместно нажитого имущества. Отмечалось, что получение Грудининым мандата дало бы ему возможность получить депутатскую неприкосновенность.