Валуев рассказал, чем займёт своё утро вместо работы в Госдуме
Николай Валуев. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Пленарные заседания в нижней палате парламента теперь будут проходить с 12:00 до 16:00, раньше парламентарии начинали работу в 10:00.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, бывший боксёр Николай Валуев рассказал, что теперь в свободные утренние часы он будет интенсивно заниматься спортом.
— Лично моя радость в связи с этим связана с тем, что я могу с утра полноценно подвигаться, потом идти на работу. Это идеально. С утра потренировался, до вечера засиделся на работе — то, что доктор прописал, — передаёт НСН слова Валуева.
Пленарные заседания в Государственной думе теперь будут проходить с 12:00 до 16:00, раньше депутаты начинали работу в 10:00.
Парламентарий также добавил, что не понимает, почему Госдума перенесла часы работы, так как 10 утра — более чем лояльное время. Вместе с тем спортсмен отметил, что с новым режимом "можно выспаться на полгода вперёд".
Изменение времени работы депутатов ранее вызвало скандал вокруг депутата Ольги Алимовой. Она выругалась в соцсетях матом из-за такой инициативы. Её за это раскритиковал спикер ГД Вячеслав Володин, а коллега Виталий Милонов призвал не уподобляться "Шнуру подзаборному".