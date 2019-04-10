Валуев рассказал, чем займёт своё утро вместо работы в Госдуме

Пленарные заседания в нижней палате парламента теперь будут проходить с 12:00 до 16:00, раньше парламентарии начинали работу в 10:00.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, бывший боксёр Николай Валуев рассказал, что теперь в свободные утренние часы он будет интенсивно заниматься спортом.

— Лично моя радость в связи с этим связана с тем, что я могу с утра полноценно подвигаться, потом идти на работу. Это идеально. С утра потренировался, до вечера засиделся на работе — то, что доктор прописал, — передаёт НСН слова Валуева.

Пленарные заседания в Государственной думе теперь будут проходить с 12:00 до 16:00, раньше депутаты начинали работу в 10:00.

Парламентарий также добавил, что не понимает, почему Госдума перенесла часы работы, так как 10 утра — более чем лояльное время. Вместе с тем спортсмен отметил, что с новым режимом "можно выспаться на полгода вперёд".