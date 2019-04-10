Ливийский фельдмаршал собрал войска из сторонников Каддафи и теперь атакует столицу страны, рассчитывая выбить оттуда одобренное ООН правительство во главе с Файезом Сарраджем.

Ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром сбила военный самолёт, который летел из Мисрата, сообщил официальный представитель армии. Его выступление транслировал телеканал Sky News Arabia.

При этом в правительстве национального согласия опровергли это заявление.

Сейчас войска Хафтара атакуют Триполи. Как писал Лайф, накануне они обстреляли аэропорт, расположенный в 34 километрах от города.