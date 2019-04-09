Армия Хафтара обстреляла аэропорт Триполи — видео

Сверхзвуковой истребитель МиГ-21 нанёс ракетный удар по международному аэропорту Митига в ливийской столице Триполи. Видео было опубликовано в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как МиГ-21, принадлежащий Национальной армии Ливии, которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар, выпускает две авиационные ракеты в сторону единственного в стране действующего аэропорта. Другая воздушная гавань — аэропорт Триполи, расположенный в 34 километрах от одноимённой столицы — серьезно повреждёна и закрыта в 2014 году.

Напомним, 8 апреля международный аэропорт Митига, расположенный в восьми километрах от центра Триполи, был атакован армией Хафтара. Как сообщил представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари, целью авиаударов были два военных самолёта, а не прекращение полётов гражданских судов.

Несмотря на это, после воздушной атаки международный аэропорт был закрыт властями. Его работа временно приостановлена. Отмечается, что все пассажиры эвакуированы из здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, после свержения и убийства в 2011 году бывшего лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в стране установилось двоевластие: западная часть государства является подконтрольной правительству, восточная часть — парламенту и Национально-освободительной армии Ливии (ЛНА), которая 4 апреля под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара начала наступление на Триполи.

Лайф писал, что 7 апреля военными самолётами противоборствующих сторон были нанесены авиаудары в районе Триполи. Власти США уже призвали командующего ЛНА Халифу Хафтара прекратить боевые действия на ближайших подступах к столице Ливии.