В США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи

США призвали командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара прекратить боевые действия на ближайших подступах к Триполи.

— Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара, и настоятельно призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы, — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео на официальном портале Госдепа.

Как отмечается в документе, у конфликта в Ливии нет военного решения.

По мнению Помпео, только политическое решение поможет урегулировать сложившуюся ситуацию в регионе и станет первым шагом на пути к объединению страны.

Также Помпео отметил, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу жизнь гражданского населения и подрывает возможность лучшего будущего для всех ливийцев".

Напомним, в 2011 году после свержения и убийства бывшего лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи в стране начался кризис: государство погрузилось в хаос, экономика пребывала в стагнации, а в городах господствовала анархия. Почти половина граждан страны бежала в Тунис.

Спустя пять лет Ливия так и не сумела оправиться от кровопролитной гражданской войны и иностранной агрессии.

На данный момент в стране царит двоевластие: западная часть Ливии является подконтрольной правительству, восточная часть — парламенту и армии фельдмаршала Хафтара. Именно под его командованием Национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Целью операции является смещение правительства, сформированного при поддержке ООН.

Ранее Лайф писал, что из-за обострения гражданского конфликта Африканское командование Вооружённых сил США (АФРИКОМ) приняло решение об эвакуации своих военных из Ливии в целях их безопасности.