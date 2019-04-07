США эвакуировали своих военных из Ливии

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США эвакуировали своих военных из Ливии

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Эвакуация военных США из Ливии. Фото: twitter.com/Abdulrahman Ghummied

Американские военные экстренно покинули страну из-за обострения гражданского конфликта.

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США. Как позднее пояснили представители Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), вывод своих граждан из региона потребовался в целях их безопасности.

Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на ухудшение условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств, — говорится в заявлении, размещённом на официальной странице АФРИКОМ в Twitter.

Как уже писал Лайф, национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Её цель — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН. При этом фельдмаршал Хафтар уже отказался от переговоров с премьером.

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