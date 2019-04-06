Ливийский маршал Хафтар отказался вести переговоры с Сараджем

Эмиссар ООН выразил обеспокоенность тем, что "столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части государства".

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша встретиться с главой Правительства национального единства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на источники в СБ ООН.

Отмечается, что глава триполийского кабмина, с которым Гутерреш провёл консультации в Триполи в четверг, согласился встретиться с фельдмаршалом при условии "прекращения боевых и подстрекательских действий".

Хафтар отклонил это предложение источник телеканала

Также телестанция указывает, что спецпредставитель генсека в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся накануне, 5 апреля, в Бенгази встреча Гутерреша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал повёл себя "вызывающе". Эмиссар ООН выразил обеспокоенность тем, что "столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части государства". Он подтвердил также, что остаётся в Ливии, чтобы "принять решение о созыве" Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, который намечен на 14–16 апреля в Гадамесе.

Ранее СБ ООН на экстренном заседании выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Ливии, обратившись с призывом к Хафтару избежать вооружённого противостояния и указав, что "военного решения конфликта быть не может".

Как уже писал Лайф, национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Её цель — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН.