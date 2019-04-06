Ливийский маршал Хафтар отказался вести переговоры с Сараджем

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша встретиться с главой Правительства национального единства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на источники в СБ ООН.
Отмечается, что глава триполийского кабмина, с которым Гутерреш провёл консультации в Триполи в четверг, согласился встретиться с фельдмаршалом при условии "прекращения боевых и подстрекательских действий".
Хафтар отклонил это предложение
источник телеканала
Также телестанция указывает, что спецпредставитель генсека в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся накануне, 5 апреля, в Бенгази встреча Гутерреша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал повёл себя "вызывающе". Эмиссар ООН выразил обеспокоенность тем, что "столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части государства". Он подтвердил также, что остаётся в Ливии, чтобы "принять решение о созыве" Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, который намечен на 14–16 апреля в Гадамесе.
Ранее СБ ООН на экстренном заседании выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Ливии, обратившись с призывом к Хафтару избежать вооружённого противостояния и указав, что "военного решения конфликта быть не может".
Как уже писал Лайф, национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Её цель — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН.
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