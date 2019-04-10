Депутат Госдумы назвал условие возвращения России в ПАСЕ
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Ранее в ассамблее заявили, что решение РФ не участвовать в деятельности организации привело к разладу и бюджетному кризису.
Россия вернётся в ПАСЕ только на условиях, соответствующих стандартам международного права, на условиях равноправного диалога. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
— Мы готовы услышать призыв и подтверждаем, что готовы к диалогу, но мы хотим, чтобы и нас слышали. И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах, — цитирует Чепу РИА "Новости".
Он добавил, что Россия против дискриминаций и в отношении своей делегации, и в отношении делегаций других стран.
Как сообщал Лайф, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации: ПАСЕ призвала Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.