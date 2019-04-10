Депутат Госдумы назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Ранее в ассамблее заявили, что решение РФ не участвовать в деятельности организации привело к разладу и бюджетному кризису.

Россия вернётся в ПАСЕ только на условиях, соответствующих стандартам международного права, на условиях равноправного диалога. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Мы готовы услышать призыв и подтверждаем, что готовы к диалогу, но мы хотим, чтобы и нас слышали. И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах, — цитирует Чепу РИА "Новости".

Он добавил, что Россия против дискриминаций и в отношении своей делегации, и в отношении делегаций других стран.