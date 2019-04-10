ПАСЕ призвала Россию вернуться и уплатить взносы

В ассамблее заявили, что решение РФ не участвовать в деятельности организации привело к её разладу, а главное — бюджетному кризису.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации, сообщается на её официальном сайте.

ПАСЕ призвала Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.

В документе указано, что после санкций из-за Крыма РФ перестала участвовать в работе ассамблеи, что обернулось для неё разладом, а также финансовыми последствиями.

— Российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ, — говорится в резолюции.

Напомним, выплату взноса в Совет Европы Москва прекратила летом 2017 года в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также отмечала, что Россия вернётся в ПАСЕ, только если там создадут равные возможности для всех участников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допускал выход России из Совета Европы.

Также Володин заявлял, что ПАСЕ должна вернуть России взносы, которые она платила в течение трёх лет после того, как её лишили права голоса. В Страсбурге ответили, что это исключено.