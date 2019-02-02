В Страсбурге исключили возможность вернуть взносы России в СЕ

Возможность возвращения российского взноса в Совет Европы исключена. Об этом сообщил источник в Страсбурге в беседе с РИА "Новости".
По словам собеседника агентства, выплата полного взноса в бюджет — это юридическая обязанность страны — участницы Совета Европы.
— Пока Россия является страной Совета Европы, она должна платить всё, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации, — отметил источник.
Он добавил, что свои обязательства перед СЕ нельзя оспаривать задним числом.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ПАСЕ должна вернуть России взносы за три года.
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