В Страсбурге исключили возможность вернуть взносы России в СЕ

Выплата полного взноса в бюджет — юридическая обязанность страны — члена Совета Европы.

Возможность возвращения российского взноса в Совет Европы исключена. Об этом сообщил источник в Страсбурге в беседе с РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, выплата полного взноса в бюджет — это юридическая обязанность страны — участницы Совета Европы.

— Пока Россия является страной Совета Европы, она должна платить всё, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации, — отметил источник.

Он добавил, что свои обязательства перед СЕ нельзя оспаривать задним числом.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ПАСЕ должна вернуть России взносы за три года.