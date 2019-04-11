МИД РФ посоветовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Ливию в ближайшее время.

Граждане России не пострадали в ходе военных действий под Триполи в Ливии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Российских граждан среди раненых и погибших нет, — сказала она, комментируя ситуацию в Ливии.

Захарова добавила, что из-за террористических угроз в Ливии деятельность Посольства РФ осуществляется с территории Туниса.

Представитель МИД РФ также посоветовала россиянам "воздерживаться от посещения Ливии по соображениям безопасности".