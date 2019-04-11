Захарова заявила, что среди погибших и раненых под Триполи россиян нет
Фото: © Facebook/Мария Захарова
МИД РФ посоветовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Ливию в ближайшее время.
Граждане России не пострадали в ходе военных действий под Триполи в Ливии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Российских граждан среди раненых и погибших нет, — сказала она, комментируя ситуацию в Ливии.
Захарова добавила, что из-за террористических угроз в Ливии деятельность Посольства РФ осуществляется с территории Туниса.
Представитель МИД РФ также посоветовала россиянам "воздерживаться от посещения Ливии по соображениям безопасности".
Напомним, Ливия после убийства Каддафи в 2011 году расколота. В столице сидит созданное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия, которое возглавляет Фаиз Сарадж. На востоке же страны действует избранный парламент, на его стороне — командующий армией Халифа Хафтар. Несколько дней назад он дал приказ выдвинуться для взятия Триполи. Войска уже под столицей.