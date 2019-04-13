В результате инцидента пострадало пять человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Как отмечается, машина врезалась в зрителей, сойдя с трассы после столкновения с другим авто. В результате случившегося пострадало пять человек, состояние троих оценивается как тяжёлое. Одного из пострадавших отправили в больницу на вертолёте.