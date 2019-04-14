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Регион
Опубликовано 14 апреля 2019, 07:37

Появилось видео с места крушения пассажирского самолёта в Непале

По сообщениям местных властей, количество жертв трагедии увеличилось до трёх человек.

Жители города Луклы сняли на видео последствия крушения легкомоторного пассажирского самолёта в местном аэропорту. Как сообщили очевидцы трагедии, во время взлёта борт потерял управление и столкнулся со стоящими на взлётно-посадочной полосе двумя вертолётами.

По предварительной информации, взлетающий самолёт потерял управление и столкнулся с вертолётом, — цитирует представителя местных властей Нарендра Раи издание Setopati.

По последним данным, число жертв возросло до трёх: пилот самолёта, а также техник и полицейский, находившиеся около вертолётов. В госпитале Катманду находятся ещё двое пострадавших.

Как сообщал Лайф, в феврале в Непале произошла другая крупная авиакатастрофа. На востоке страны разбился вертолёт, на борту которого находилось шесть человек. Все они погибли. Среди пассажиров был министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари.

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Алексей Гладких
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