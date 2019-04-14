Появилось видео с места крушения пассажирского самолёта в Непале

По сообщениям местных властей, количество жертв трагедии увеличилось до трёх человек.

Жители города Луклы сняли на видео последствия крушения легкомоторного пассажирского самолёта в местном аэропорту. Как сообщили очевидцы трагедии, во время взлёта борт потерял управление и столкнулся со стоящими на взлётно-посадочной полосе двумя вертолётами.

— По предварительной информации, взлетающий самолёт потерял управление и столкнулся с вертолётом, — цитирует представителя местных властей Нарендра Раи издание Setopati.

По последним данным, число жертв возросло до трёх: пилот самолёта, а также техник и полицейский, находившиеся около вертолётов. В госпитале Катманду находятся ещё двое пострадавших.