Появилось видео с места крушения пассажирского самолёта в Непале
По сообщениям местных властей, количество жертв трагедии увеличилось до трёх человек.
Жители города Луклы сняли на видео последствия крушения легкомоторного пассажирского самолёта в местном аэропорту. Как сообщили очевидцы трагедии, во время взлёта борт потерял управление и столкнулся со стоящими на взлётно-посадочной полосе двумя вертолётами.
— По предварительной информации, взлетающий самолёт потерял управление и столкнулся с вертолётом, — цитирует представителя местных властей Нарендра Раи издание Setopati.
По последним данным, число жертв возросло до трёх: пилот самолёта, а также техник и полицейский, находившиеся около вертолётов. В госпитале Катманду находятся ещё двое пострадавших.
Как сообщал Лайф, в феврале в Непале произошла другая крупная авиакатастрофа. На востоке страны разбился вертолёт, на борту которого находилось шесть человек. Все они погибли. Среди пассажиров был министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари.