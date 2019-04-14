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Дорогие мои!!! Не передать словами,как я счастлива!!! До сих пор думаю,что это сон 🙌🏼 @miss_russia_org Осуществляет все самые яркие и заветные мечты!! Все Будто в сказке🧚🏼‍♀️ Спасибо Всем за поддержку, Я всех очень сильно люблю ❤️ #missrussia2019 #миссроссия2019