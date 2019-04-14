Актёр рассказал, что, когда он получил сообщение, не стал на него отвечать, потому что посчитал письмо шуткой.

Исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон признался, что получил роль в сериале через "Фейсбук". Об этом он рассказал в беседе с каналом CNBC.

— Когда я получил сообщение, я прочитал его и даже не ответил, потому что, вы знаете, я просто подумал, что это кто-то шутит. Я просто не воспринимал это всерьёз, — сказал он.

Бьёрнссон добавил, что в то время ему было всего 24 года, он был фанатом "Игры престолов", но не имел никакого актёрского опыта. В итоге, пройдя кастинг, он получил роль Горы в четвёртом сезоне сериала.