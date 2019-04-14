Пресс-служба ВОЗ заявила, что организация высылает медицинские принадлежности и врачей на помощь пострадавшим.

В результате боевых действий около ливийской столицы Триполи погиб по меньшей мере 121 человек и 561 получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ливийского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

— ВОЗ высылает медицинские принадлежности и медработников первой и второй группы реагирования, — сообщает организация.

Напомним, после убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия находится в состоянии раскола. В столице сидит Правительство национального согласия, созданное при поддержке ООН и Евросоюза, его возглавляет Фаиз Сарадж. На востоке страны действует избранный парламент, на его стороне — командующий армией Халифа Хафтар.