Депутат Госдумы рассказал, кто имеет право на перерасчёт пенсий

Парламентарий напомнил о том, как важно своевременно и чётко доносить до граждан изменения в законодательстве.

Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин рассказал, кто может рассчитывать на дополнительные пенсионные выплаты вследствие особого неучтённого рабочего стажа. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на интервью с политиком.

Отмечается, что не все пенсионеры знают о том, что им положены дополнительные выплаты.

По словам Ионина, в 2006 году житель Свердловской области Николай Васильев доказал, что ему полагаются дополнительные выплаты, в то время как ранее фонд не учёл его работы на Крайнем Севере. Вопрос был решён с поддержки руководства регионального фонда. Благодаря этому Васильев получил единовременную выплату в размере 370 тысяч рублей и прибавку к ежемесячной пенсии.

— Эта проблема очень острая, особенно для таких регионов, как Свердловская область, где много вредных производств, — заявил Ионин.

Он добавил, что в России действительно много граждан с неучтённым стажем. К примеру, по его информации, лишь в Свердловской области таких пенсионеров сотни тысяч. В основном ими являются ветераны крупных металлургических предприятий, шахт и военных производств.

Депутат выразил сожаление, что не все местные пенсионные отделения своевременно и чётко доносят до граждан информацию о полагающихся им выплатах.